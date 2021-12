BolognaFiere si presenta a Expo Dubai 2021

Con un focus dedicato a quattro manifestazioni internazionali – COSMOPROF, Fiera leader mondiale per l’intera industria beauty, SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale; MARCAbyBolognaFiere, Private label conference and exhibition e ZOOMARK INTERNATIONAL, Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per animali da compagnia – BolognaFiere è stata centro di una delle iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare le eccellenze del territorio nell’ambito di EXPO DUBAI.

L’incontro ha visto gli interventi di Domenico Lunghi, Direttore Business Unit Private Label Food e Pet Industry, di Ruben Sacerdoti, Responsabile Internazionalizzazione Regione Emilia-Romagna e la partecipazione di stakeholder, operatori professionali e organizzatori fieristici, interessati a ampliare le forme di collaborazione con player di riferimento internazionale. L’incontro è stata l’occasione per illustrare le importanti opportunità di business verso l’area medio orientale per i settori merceologici delle quattro manifestazioni al centro dell’attenzione ma, anche, l’occasione per promuovere nuovi business che coinvolgano l’ampia offerta di BolognaFiere Group e l’incoming di operatori provenienti dall’area alle principali manifestazioni internazionali del calendario BolognaFiere.

Le filiere della cosmesi e bellezza, delle private label, del biologico e naturale e dei prodotti pet care rappresentano da un lato ambiti commerciali di interesse per il mercato medio orientale, ponte strategico anche verso altre importanti aree geografiche e, parallelamente, sono oggi un’importante opportunità per l’export dei prodotti made in Italy.

“BolognaFiere Group – dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale della Società -, ribadendo la propria mission di strumento di politica industriale per le strategie di business delle imprese italiane ha sfruttato questa importante occasione di visibilità nell’ambito dell’EXPO DUBAI 2021, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e le opportunità di business. Inoltre, il know-how internazionale di BolognaFiere Group ha permesso alla Società di essere fra i protagonisti nella realizzazione dell’importante appuntamento dell’Expo 2021 a Dubai anche come player altamente qualificato negli allestimenti di diversi padiglioni nazionali; dimostrazione della capacità del Gruppo di intervenire con il proprio know-how nei mercati esteri”.