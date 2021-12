20enne perde la vita dopo incidente nella notte a Toano

Tragico incidente stradale nella notte in via San Michele Arcangelo a Toano. Il conducente di una autovettura, un ragazzo 20enne del posto, uscito di strada con la propria utilitaria e, verosimilmente uscito dall’auto subito dopo l’impatto, è scivolato in un vascone con circa 4 mt di acqua, morendo annegato.

Il corpo è stato recuperato in mattinata dai Vigili del Fuoco intervenuti da Castelnovo nei Monti e dalla centrale con tecniche SAF dopo lo vuotamento della vasca, sempre ad opera dei pompieri. Su posto carabinieri Toano, la Croce Rossa, l’automedica da Castelnovo Monti e l’elisoccorso da Pavullo.

È probabile che l’auto, uscendo fuori strada, abbia danneggiato la botola di copertura della vasca dove il giovane è poi scivolato.