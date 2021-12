Hurrà Scandiano nel derby: è la quarta vittoria, l’ultima del 2021

Non poteva finire meglio il 2021, con un’altra vittoria, la quarta del campionato di Serie A2. Un derby tiratissimo, dove sono state le emozioni ed i pali colpiti a far rimanere con l’amaro in bocca ad entrambe le squadre.

E’ un Correggio che ha un approcio decisamente diverso alle ultime uscite e riesce a limitare costantemente i numerosi attacchi rossoblu. Daniele Uva sceglie il classico quintetto Dimone tra i pali, Cortes e Rocha in difesa e Busani ed Ehimi in attacco. A sbloccare il derby un tiro dalla distanza dell’ex Ehimi per il primo gol della serata. La risposta arriva subito per gli ospiti con una marcatura di Casari. Il match è equilibrato con eguali occasioni. Busani non riesce a superare Salines sul rigore al 14° ma il gol del vantaggio è firmato ancora da Alessandro Cortes con uno scambio veloce in area a pochi secondi dall’intervallo. Nel secondo tempo sono più i pali ad essere annotati ed anche alcuni errori in entrambe le sponde. Lo Scandiano cerca di amministrare ma non riesce a contenere un buon Correggio. Al 21esimo ghiotta opportunità per lo spagnolo Rocha su tiro diretto ma bravissimo Salines ancora a neutralizzare. Salgono i falli e la squadra di casa arriva al 10° a 8 secondi dalla fine: Casari non riesce a superare l’ottimo Dimone che esulta per la quarta vittoria ed i 13 punti in classifica, molto a ridosso delle prime in classifica, in attesa dei risultati della serata. Chiuso il 2021, si pensa già al 2022 dove i rossoblu dovranno confermarsi a questi livelli.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – CORREGGIO HOCKEY = 2-1 (2-1, 0-0)

Scandiano: Dimone, Busani, Cortes, Rocha, Ehimi – Barbieri, Uva A, Fontanesi, Pignatti, Vecchi (C) – All Uva D

Minimotor: Salines, Caroli, Casari, Orfei, Righi – Pozzi (C), Mangano, Maniero, Scarpa, Pedroni – All. Bastias

Marcatori: 1t: 7’01” Ehimi (S), 8’57” Casari (C), 23’19” Cortes (S)

Arbitro: Roberto Toti di Salerno

Classifica Girone A Serie A2: Montecchio Precalcino* 15, Trissino 15, Breganze 13*, SCANDIANO 13, Roller Bassano 12, Azzurra Novara 12, Modena* 9, Thiene* 9, Correggio* 4, Bassano 2, Montebello 1*,

* = una partita in meno