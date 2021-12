Pallacanestro: una brutta serata al tiro costa la sconfitta all’Emil Gas Scandiano. Sconfitta anche per la B femminile nel derby

Emil Gas Scandiano inaugura il girone di ritorno di C Silver maschile perdendo ad Anzola. Con Astolfi impiegato solo un quarto a causa di un problema alla caviglia rimediato in allenamento in settimana, la squadra di Spaggiari perde contatto nel secondo quarto e non riesce più a rientrare.

ANZOLA BASKET-EMIL GAS SCANDIANO 77-58

(21-16, 35-19, 59-34)

ANZOLA: Parmeggiani F. 11, De Ruvo 11, Parmeggiani S. 8, Carpani 14, Daly 5, Zanetti, Baccilieri 13, Lullo 6, Orsi 2, Beccafichi 3, Betti 4. All. Moffa.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi, Belli 5, Caiti 12, Di Micco, Fontanili 3, Levinskis 16, Galvan 12, Morgotti, Taddei 6, Zamparelli 4. All. Spaggiari.

Arbitri: Gaudenzi di Forlì ed Ercolini di Ferrara.

Sconfitta nel derby di B femminile per la Pallacanestro Scandiano, cui non bastano un buon inizio e la doppia doppia di Brevini (17 punti e 11 rimbalzi) per fare lo sgambetto alla capolista. La squadra di Piatti, come detto, comincia nel modo giusto per poi subire il rientro della formazione avversaria, che allunga con decisione ad inizio quarto periodo e mantiene le 15 lunghezze di vantaggio fino alla sirena conclusiva.

PALLACANESTRO SCANDIANO-PUIANELLO BASKET TEAM 44-59

(14-6, 24-29, 35-41)

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 10, Brevini 17, Bocchi 2,Meglioli E. 8, Meglioli A. 2, Teti ne, Chiletti 1, Bini, Marino, Facchetti, Pellacani 2. All. Piatti.

PUIANELLO: Oppo 3, Rozenberga 15, Luppi 8, Pignagnoli 1, Albertini, Moretti 1, Martini 11, Raiola 12, Corradini, Fontanili, Boiardi 8, Graffagnino. All. Giroldi.

Arbitri: Femminella di Reggio E. e De Santis di Modena.