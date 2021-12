A Formigine Consiglio comunale convocato per il 16 dicembre

E’ il primo di due sedute di fine anno il Consiglio Comunale programmato al Castello di Formigine per il 16 dicembre alle 20.30. Dopo tre interpellanze (su vendita alcolici, fondi PNRR e defibrillatori), ci sarà l’urbanistica al centro dei lavori. Saranno infatti proposte all’approvazione dei consiglieri quattro delibere: la seconda variante al POC 2017, la ottava variante al RUE, la seconda variante al PSC e il relativo accordo di pianificazione con la Provincia di Modena.

Le principali operazioni contenute in questi atti riguardano la “ex Cantina sociale” di Formigine, l’area del campo Golf a Colombaro, la ex Maletti e l’area per la nuova scuola Prampolini a Casinalbo. L’ordine del giorno continuerà poi con una delibera sulla cessione delle aree PEEP, un regolamento sui servizi educativi, e la bozza di convenzione con la Provincia per il controllo delle nutrie. Con questa seduta debutterà il nuovo sistema audio video HD appena installato presso la sala del Castello. Deciso in virtù della ormai consolidata necessità di streaming e videoconferenze per eventi pubblici, l’intervento ha aggiunto una telecamera in alta definizione a fondo alla sala, sostituito monitor, aggiornato i software di votazione e visualizzazione risultati, sostituito i microfoni, messo a disposizione un tablet per controllo via wifi dell’intero sistema, per un costo complessivo di circa 20mila euro coperto per intero dal “fondone COVID” del Governo. La sala si presenterà quindi rinnovata e al passo coi tempi per ospitare al meglio eventi in presenza che necessitino anche di copertura streaming e online in alta definizione. Ovviamente quindi la seduta di consiglio del 16 dicembre sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.