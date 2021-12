Avviso pubblico rivolto a enti del terzo settore per attività di supporto nelle sedi vaccinali dell’Azienda USL di Reggio

È pubblicato da oggi sul sito dell’Azienda USL RCCS di Reggio l’avviso di manifestazione di interesse, in urgenza, rivolto agli enti del terzo settore (ETS) per raccogliere la disponibilità di volontari a supporto delle attività dei centri vaccinali della provincia.

Il perdurare della situazione emergenziale data dal virus Covid 19 e l’apprezzata esperienza con alcuni enti, i cui volontari hanno contribuito all’organizzazione degli accessi e alla sorveglianza nelle sale di attesa, hanno portato alla decisione di ampliare la collaborazione con il mondo del volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) presenti sul territorio.

L’attività per la quale è fatta la chiamata ha carattere gratuito, non sanitario e si svolgerà nelle sedi dove sono somministrate le vaccinazioni a tutte le fasce di età, in particolare nella fase di ingresso dell’utenza (verifica del corretto posizionamento della mascherina, misurazione della temperatura corporea, indicazione di utilizzo del gel alcolico per le mani, rispetto del distanziamento), di gestione dei flussi e di consegna della documentazione da compilare (check in). Il personale volontario impiegato, che dovrà possedere il Green Pass rafforzato ed essere compreso nella fascia di età 18 – 75 anni, sarà sottoposto a un percorso di formazione e addestramento.

Le sedi sono nei Distretti di Reggio Emilia, Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano. L’impegno orario è variabile dalle 2 alle 8 ore giorno, compresi sabato e domenica.

L’avviso, finalizzato alla stipula di una convenzione totalmente gratuita e rivolto agli ETS che dimostrino il regolare possesso dei requisiti elencati nel bando, è consultabile sul sito web istituzionale dell’Azienda all’indirizzo: www.ausl.re.it nella sezione “Profilo del committente – sotto-sezione Avvisi Pubblici Diversi”.