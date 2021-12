Guardia di Finanza e dogana intercettano ingenti quantità di valuta non dichiarata

Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta attuata, attraverso uno strutturato piano d’azione, dalla Guardia di Finanza e dalla Dogana nell’ambito dello scalo aeroportuale di Bologna.

Negli ultimi giorni, nella rete del dispositivo di controllo attuato, è finito un cittadino di nazionalità nigeriana che, nel tentare di eludere i controlli doganali e valutari, è stato trovato in possesso di denaro contante occultato sulla persona e nel bagaglio al seguito per un valore pari a oltre 30.000 euro, del cui possesso il passeggero non è stato in grado di fornire giustificazioni attendibili.

Costante è, in tale settore, l’impegno della Guardia di Finanza e della Dogana che, nell’ultimo mese, hanno intercettato denaro contante non dichiarato per oltre 500.000,00 Euro, trasportato soprattutto da soggetti in uscita dal territorio nazionale.

Tutti i passeggeri segnalati si sono avvalsi della facoltà di estinguere le violazioni accertate mediante l’oblazione immediata, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 30% al 50% dell’importo eccedente.

I risultati raggiunti sono il frutto dell’analisi di rischio e delle tecniche investigative sviluppate dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari delle Dogane, le quali hanno consentito di far emergere nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro.

Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria sottesi a fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di

transazioni commerciali e il finanziamento di attività criminose. Di qui l’importanza di un presidio sempre più efficace ed efficiente della frontiera aeroportuale, a tutela e salvaguardia degli interessi dell’erario e della collettività.