Rassegna storica crevalcorese: il numero 14 racconta Crevalcore, dai suoi scienziati e artisti alla cittadinanza al Milite ignoto

Esce in questi giorni il numero 14 della Rassegna storica crevalcorese, la rivista dell’Area servizi culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore.

Il nuovo numero della rivista sarà presentato giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la sala polivalente del Centro socio-culturale (piano terra), viale Caduti di Via Fani 302, Crevalcore.

Interverranno gli autori dei contributi e sarà presente l’Assessore alla Cultura Mariarosa Nannetti.

Diversi i contributi e gli approfondimenti: Paolo Cassoli ci porta alla scoperta delle medaglie malpighiane che si potrebbero definire “storiche”, da quella del 1691, opera del famoso medaglista Saint-Urbain a quella del Convegno di anatomia del 1936. Dello stesso autore il saggio “Buongiorno signor Morandi”: riguarda l’esposizione presso il Museo Casa Morandi di quindici disegni del crevalcorese Giorgio Lodi che ritraggono alcuni personaggi che frequentavano l’abitazione del pittore bolognese di via Fondazza.

Carla Righi, con “Abitare nel Seicento” pubblica l’inventario della casa crevalcorese di Ermete Birani, finanziatore della costruzione della chiesa di Santa Croce.

Ne “La doppia identità dell’antica località di Colcino”, Roberto Tommasini discute la denominazione dell’antica chiesa romanica di S. Martino, distrutta nel 1643, che si chiamerebbe “in Colcino” e non “in Cozzano”, come l’hanno chiamata alcuni storici, scambiandola con una chiesa che sorgeva a breve distanza da Nonantola.

Raffaella Amadori scrive alcune pagine introduttive al diario di Abdon Serra, un crevalcorese titolare di una salumeria che dal 1918 al 1920, stando sotto le armi, ci lascia vivissime impressioni degli ultimi mesi di guerra, della gioia incontenibile per la fine delle ostilità, dei timori per il diffondersi della spagnola, del difficile rientro e della dura ripresa della normalità, tra scioperi, rincari dei generi alimentari e difficoltà di ogni tipo.

Segue il diario di Abdon Serra con alcune sue foto tra i commilitoni o in posa dal fotografo con moglie e figlio: un documento di estremo interesse del quale la nipote Anna ci racconta il ritrovamento in soffitta in una cassetta contenente ricordi di famiglia.

Ancora Roberto Tommasini dà conto del conferimento, da parte del comune di Crevalcore, della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto nell’anniversario della sua tumulazione all’Altare della Patria, il 4 novembre 1921. Vi è una descrizione, con fotografie, della cerimonia commemorativa svoltasi quel giorno a Crevalcore.

Infine Florio Cavani chiude la rivista con una serie di biografie/ricordo di combattenti partigiani, e in particolare di quelli morti in azione o fucilati dai fascisti repubblichini o dalle truppe tedesche di occupazione.

La Rivista è realizzata grazie al contributo di Immobiliare Eurocasa di Crevalcore.

Per informazioni, contattare la biblioteca comunale: Tel.: 051 988552

E-mail: biblioteca@comune.crevalcore.bo.it – www.comune.crevalcore.bo.it