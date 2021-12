Reggio Emilia, Edustratombola 2021: domani la festa dell’educazione stradale in diretta streaming

Domani, mercoledì 15 dicembre 2021, in versione online è in programma l’Edustratombola, l’ormai tradizionale festa dell’educazione stradale organizzata dalla Polizia locale in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, che nel rispetto delle misure anticovid anche quest’anno si è trasferita sul web.

In tutto circa 900 bambini, appartenenti a 39 classi delle scuole primarie di Reggio Emilia e provincia, parteciperanno in diretta streaming alla tombolata dedicata all’educazione stradale, che quest’anno giunge alla sua nona edizione: in palio ci saranno tre lavagne interattive multimediali (lim).

La festa prenderà il via alle 9. dalla Sala Rossa del Municipio, dove sarà installata la cabina di regia della mattinata, con il saluto delle autorità. Ad accogliere gli studenti saranno il sindaco Luca Vecchi, il prefetto Iolanda Rolli, il comandante della Polizia locale Stefano Poma, la vicepresidente della Provincia Ilenia Malavasi, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Paolo Bernardi, il dirigente di Aci Reggio Emilia Marco Franzoni e il comandate del nucleo radiomobile dei Carabinieri Walter Crescentini.

Durante il gioco, i partecipanti in collegamento via web dalle loro classi dovranno rispondere correttamente ad alcuni quiz, dando prova di bravura e preparazione sulle regole del Codice della Strada, in modo da accaparrarsi più schede della tombola quindi più possibilità di vincere.

Alle 10, dopo i saluti del presidente dell’Osservatorio Regionale per l’educazione stradale Mauro Sorbi, il gioco entrerà nel vivo con l’estrazione dei numeri della tombola, per concludersi alle ore 11.45 con le premiazioni delle classi vincitrici a cui prenderanno parte le assessore a Educazione e conoscenza Raffaella Curioni e alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini e Barbara Vignali, responsabile di Aci.