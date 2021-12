Sabrina Luccarini sarà la nuova Direttrice generale dell’Alma Mater

Su proposta del Rettore Giovanni Molari, previo parere favorevole del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione straordinario nella seduta di oggi ha conferito l’incarico di Direttrice generale, per la durata di tre anni, alla dottoressa Sabrina Luccarini.

Nata a Roma nel 1967, ricopre l’incarico di Direttrice generale dell’Università degli Studi di Trieste. E’ stata inoltre dirigente all’Università La Sapienza di Roma dell’Area Edilizia (2017-2019) e dell’Area Ricerca e trasferimento tecnologico (2014-2016). Laureata in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un Master di II Livello in Management delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca al Politecnico di Milano e un Master Executive in Management dei processi, sviluppo e valutazione delle risorse umane alla John Cabot University di Roma.

La selezione dei candidati è durata oltre un mese da parte di una Commissione composta dal professor Francesco Profumo (Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo), dal professor Franco Mastragostino (Professore Alma Mater presso l’Università di Bologna) e dalla dottoressa Maria Schiavone (già Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione presso l’Università degli Studi di Torino).

“Dopo aver esaminato con attenzione i curricula selezionati dalla Commissione, tutti di grande valore – ha affermato il Rettore Molari – ho scelto di proporre agli Organi Accademici la dottoressa Sabrina Luccarini come prossima Direttrice generale: una professionista di grande esperienza che sono certo saprà affiancare in modo efficace la squadra di governo dell’Ateneo nelle sfide che ci attendono. In questa occasione mi preme poi ringraziare il dottor Marco Degli Esposti per il lavoro svolto in questi anni come Direttore generale, sempre improntato a grande competenza e professionalità”.