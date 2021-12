Schianto a Boretto, perde la vita il conducente di un camion. Ferito un altro uomo

Un camionista 64enne di origine ucraina, che lavorava per un’impresa di trasporti mantovana, ha perso la vita questa mattina poco prima di mezzogiorno in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 111 a Santa Croce di Boretto.

Forse a causa di un malore il camion condotto dall’uomo si è scontrato con un’autovettura per poi ribaltarsi su di un fianco lungo il guard rail a bordo strada. Mentre il camionista, incastrato tra le lamiere del mezzo pesante, è stato estratto privo di vita dai Vigili del fuoco, il conducente dell’auto, un uomo di 53 anni, è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio, non sarebbe grave. Sul posto ambulanza e elisoccorso per il 118, nonché la Polizia locale della Bassa Reggiana per i rilievi di legge.