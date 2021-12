Si è insediato il nuovo Consiglio metropolitano, ecco i 18 Consiglieri

Si è insediato oggi pomeriggio a Palazzo Malvezzi il nuovo Consiglio metropolitano, formato dai 18 Consiglieri eletti alle urne il 28 novembre scorso.

Dopo la convalida degli eletti, il sindaco metropolitano, Matteo Lepore, ha comunicato che nominerà Marco Panieri (sindaco di Imola) Vicesindaco metropolitano che assumerà anche la delega allo Sviluppo Economico.

“Insieme al Circondario imolese e alla città di Imola avremo occasione di stringere un’alleanza strategica. Oggi si avvia un percorso importante – è il commento di Lepore – dopo le elezioni del Comune capoluogo anche la Città metropolitana entra ora nella sua piena operatività. Nei prossimi giorni comunicherò le deleghe che assegnerò ai consiglieri metropolitani che mi affiancheranno in Giunta. E ho intenzione di aprire la mia squadra anche a quel mondo civico che non ha votato per il centrosinistra. Una squadra che lavorerà in stretto coordinamento con quella già al lavoro in Comune, per un modello di Governance adeguato alle sfide della Bologna metropolitana da un milione di abitanti.

Avremo molte cose da decidere insieme per ridare forza a un Ente nato da una grande idea ma all’interno di una riforma incompiuta che, mi auguro, nei prossimi anni venga migliorata dal Parlamento. Ma noi non possiamo aspettare queste riforme, dobbiamo anticipare queste scelta e per questo ho scelto da subito di dare valore alla città metropolitana spostando il baricentro della Giunta anche del Comune di Bologna qui. Abbiamo il compito di rafforzare il senso della città metropolitana anche sul territorio, in particolare in quei territori di pianura e montagna dove ci sono meno collegamenti e prossimità, per ridurre le disuguaglianze in un’epoca in cui la pandemia rischia di aumentarle”.

“Ringrazio il sindaco Lepore per la fiducia – è il commento di Marco Panieri -, abbiamo davanti tante sfide importanti a partire dalla sostenibilità allo sviluppo economico, dalla big data valley alla motor valley fino alle risorse del PNRR ed occorre cogliere queste opportunità per il nostro territorio metropolitano”.

Tutte le informazioni sul Consiglio metropolitano e le schede dei Consiglieri nella pagina dedicata: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Chi_governa/Consiglio_metropolitano