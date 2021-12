Uomo muore in incidente tra auto ad Anzola Emilia, due feriti

Un uomo è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale, oggi intorno a mezzogiorno ad Anzola dell’Emilia al km 30 della strada statale 568 “di Crevalcore”. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre automezzi. La vittima è un uomo di 47 anni, mentre all’Ospedale Maggiore con ferite di media gravità sono stati trasportati un altro 47enne ed una donna di 44 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con elisoccorso, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri. Il traffico è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.