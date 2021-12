150.000 € di interventi sulle aree esterne delle scuole sassolesi

150.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria di opere a verde su aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo attraverso la delibera n°255 del 14 dicembre in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio che definisce gli interventi dell’accordo quadro.

Il progetto permetterà di: risolvere le criticità rilevate sulle alberature radicate all’interno dei giardini al fine di garantirne la fruizione in sicurezza; adeguare/ricreare spazi esterni (così dette “aule diffuse”) c/o asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado per consentire la didattica all’aperto, attraverso l’acquisto e l’installazione di attrezzature ludiche e arredi funzionali all’apprendimento, il tutto in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.

L’accordo quadro permetterà di stipulare contratti d’appalto che, già dalla prossima primavera, porteranno all’esecuzione delle manutenzioni sulle alberature che versano in precarie condizioni; naturalmente nel rispetto dei contenuti del Regolamento del Verde in vigore, che impone la tassativa sospensione delle attività il 15 marzo (rif. art. 9 comma 3 del Regolamento).

Al momento della sospensione dei lavori di potatura, potranno essere avviati nella stagione estiva gli interventi manutentivi propedeutici all’adeguamento/creazione degli spazi esterni (così dette “aule diffuse”). Le scuole oggetto d’intervento saranno: Nido Parco, via Padova; Nido San Carlo, viale San Marco; Nido Sant’Agostino, viale Udine; Infanzia San Carlo, viale San Marco; Infanzia Centro Storico (Villa Chicchi), via Mazzini; Infanzia Don Milani, via Albinoni; Infanzia Sant’Agostino, viale Trieste; Infanzia Rodari, via Indipendenza; Infanzia Peter Pan, via Braida; Primaria San Giovanni Bosco, via Refice; Primaria Sant’Agostino, via La Spezia; Primaria Vittorino da Feltre, viale 28 Settembre; Secondaria Ruini, via Mercadante; Secondaria Parco Ducale, L.go Bezzi.

Sulle restanti aree verdi scolastiche, invece, si provvederà a risolvere situazioni puntuali frutto di segnalazioni effettuate dai singoli istituti comprensivi: Infanzia Andersen, via Basilicata; Infanzia I. Calvino, via Bellavista; Infanzia W. Disney, via Pisano; Primaria Pascoli, via Mazzini; Primaria Bellini, via Quattroponti; Primaria Collodi, via Zanella; Primaria Carducci, via Boccaccio; Primaria Caduti per la Libertà, via Marzabotto; Primaria Don Gnocchi, via San Michele; Primaria Capuana, via Padova; Secondaria Leonardo da Vinci, via Mazzini; Secondaria Cavedoni, via Padova.