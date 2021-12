‘#iosiamo’ in scena all’Antoniano di Bologna con incasso devoluto alle famiglie in difficoltà

‘#iosiamo’ in scena all’Antoniano di Bologna con incasso devoluto alle famiglie in...

#IOSIAMO, primo spettacolo di teatro dedicato al volontariato e alle storie dei volontari che stanno cambiando l’Italia, va in scena a Bologna al teatro Antoniano per una replica speciale prenatalizia realizzata grazie all’impegno e al sostegno di Emilbanca – Bcc Credito Cooperativo. L’incasso sarà interamente devoluto a favore famiglie in difficoltà accolte da Antoniano Onlus.

Lo spettacolo di Tiziana Di Masi torna in scena dopo essere anche diventato un libro, edito da San Paolo. È il quarto anno di circuitazione per un lavoro che è andato in scena in oltre 50 repliche, alcune delle quali all’interno di contesti istituzionali di alto prestigio, tra cui il Senato della Repubblica e l’inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come ormai da tradizione, anche nella data di Bologna #IOSIAMO si concluderà con una storia dedicata a un volontario e al volontariato della città dove viene rappresentato, In questo caso, nella data del 20 dicembre Tiziana Di Masi racconterà una storia legata ai volontari dell’Antoniano.

Info: www.tizianadimasi.it

LINK DIRETTO ALA BIGLIETTERIA

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=343845&&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444&InstantBuy=1