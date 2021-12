Zerosystem, la copia che replica il successo

L’azienda modenese da oltre 30 anni leader nel mercato della stampa e della gestione documentale rafforza la sua partnership con Toshiba e la sua presenza sul mercato anche con marchi Epson e Lexmark, oltre a prodotti innovativi ed un servizio di assistenza globale.

Zerosystem è una squadra affiatata di diciotto professionisti, pronti a dare sempre il massimo nel servizio e nella qualità dei prodotti offerti. Un modo di essere e lavorare premiato dai risultati di centinaia di aziende fidelizzate sul territorio modenese.

Dalle tradizionali stampanti alle ultime novità nel campo dei dispositivi multifunzione in linea con l’industria 4.0 ovvero in grado di interfacciarsi ed integrarsi, o addirittura di costituire il cuore del sistema aziendale per la produzione l’elaborazione e la gestione dei documenti.

Il tutto accompagnato da un servizio di consulenza ed assistenza immediato, dotato di laboratorio interno per le riparazioni, che consente al cliente di non avere mai tempi morti o fermo macchina e del sistema.

“Proponiamo soluzioni per entrare ad ogni livello dell’organizzazione aziendale – afferma Daniele Venturelli, responsabile commerciale – Dalla sostituzione della singola stampante alla strutturazione di una rete capace di interfacciarsi e dialogare non solo con le nostre macchine ma anche quelle già esistenti all’interno dell’azienda. Le soluzioni per potere avere anche all’interno del proprio ufficio o della propria azienda l’affidabilità e la qualità dei prodotti Zerosystem sono tante: dall’acquisto del singolo dispositivo al noleggio, o al comodato con costo copia”.

Il tutto con un occhio particolare all’impatto ambientale. Con i dispositivi ‘green’ dove è garantito e gestito l’utilizzo dei materiali consumabili e attraverso l’adesione al protocollo carbon Zero”.

Interessante è la tecnologia Toshiba riguardante la stampa cancellabile che garantisce la possibilità di riutilizzare i fogli ed è particolarmente indicato per chi ha spesso la necessità di stampare fogli utilizzabili una tantum e per bozze o per presentazioni.

Zerosystem srl

Via San Paolo 2/4 – Sassuolo (MO) – Via Cassiani 191/A – Modena

www.zerosystem.it