Datti una mossa! Compie 15 anni la campagna dell’Azienda USL che fa muovere i bolognesi e promuove la salute della comunità

Quindici anni di eventi, progetti, collaborazioni e iniziative formative per la salute dei cittadini. Un nuovo traguardo raggiunto, sempre di corsa, per la campagna di comunicazione dell’Azienda USL di Bologna “Datti una mossa!”.

Per festeggiare e raccontare i risultati ottenuti, nero su bianco, ecco Le vie del benessere, un libro che ripercorre le tappe principali e lo spirito che ha motivato il progetto, scritto a più mani dai professionisti dell’Azienda USL, dell’Università di Bologna e del Comune di Bologna, parte della rete inter-istituzionale.

La campagna nasce nel 2006, con la prima partecipazione al salone fieristico Sana, quando ancora si parlava poco di corretti stili di vita che col tempo sono diventati un caposaldo nelle strategie dell’OMS. L’invito a impegnarsi in prima persona, scelto come slogan della campagna, da allora è stato ripreso dal Ministero della Salute e dalla campagna Let’s move! promossa oltreoceano da Michelle Obama.

Nel frattempo Datti una mossa! è cresciuta grazie a una rete solida di collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche bolognesi e con l’associazionismo, portando l’educazione alla salute dal mondo della scuola a quello del lavoro, abbracciando i temi della sana alimentazione, della lotta al fumo e all’alcol, e della sicurezza sul lavoro e negli ambienti di vita.

Grazie a Datti una mossa! sono nati 78 gruppi di cammino nei 45 comuni del territorio, che hanno portato a uscire di casa e stare insieme 30.000 persone negli ultimi 5 anni. Per questo sono stati formati 458 walking leader, conduttori dei gruppi.

A questi si è affiancato il sostegno a progetti di promozione dell’attività motoria come Pillole di Movimento, che ha portato in farmacia la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di varie discipline sportive, o Parchi in movimento che conta 61.000 partecipanti dal 2010 e solo nel 2021 ha portato 17.000 persone a praticare attività fisica all’aria aperta nei parchi cittadini, oltre a decine di eventi ludico-motori e sportivi organizzati o sostenuti ogni anno, senza contare laboratori, iniziative di approfondimento e convegni su tanti argomenti di salute psico-fisica.

La forza di Datti una Mossa! trae linfa dalla rete esistente che, grazie alla storica collaborazione tra Azienda USL e Comune di Bologna nella promozione della salute, ha portato nel 2018 alla stesura del Protocollo d’intesa metropolitano sul tema, firmato da AUSL, Comune di Bologna, IRCCS Sant’Orsola, Ufficio Scolastico Provinciale e Università di Bologna. Il Protocollo ha formalizzato il Tavolo di Promozione della Salute (TPS), per la condivisione di obiettivi, interventi, attività di ricerca, azioni mirate e valutazioni finalizzate ad assicurare alle comunità di riferimento, secondo la definizione dell’OMS, un maggior controllo sulla propria salute mediante la promozione di stili di vita positivi e responsabili e la creazione di contesti favorevoli.

Le vie del benessere

Il libro Le vie del benessere. L’esperienza della rete “Datti una mossa!” nel territorio bolognese è a cura di Gerardo Astorino, Maurizio Liberti, Paolo Pandolfi (Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL di Bologna), Gabriele Manella, Giovanni Pieretti, Tommaso Rimondi (Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna) e Maria Cristina Zambon (Comune di Bologna).