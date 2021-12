Lapam Carpi, incontro con l’amministrazione comunale, Cavicchioli: “Bene l’impegno del Comune, aspettiamo i fatti”

“L’incontro con la vice sindaco e assessore all’economia Stefania Gasparini e con l’assessore all’urbanistica Riccardo Righi, si inserisce in una serie di approfondimenti che come associazione abbiamo deciso di fare sui temi più rilevanti per la città. Da sempre ricerchiamo il dialogo e il confronto con le amministrazioni locali e questo appuntamento ne è una chiara testimonianza”. Riccardo Cavicchioli, presidente Lapam Carpi, commenta così i risultati del confronto tenuto con i due assessori della giunta Bellelli.

Tra i temi trattati il Pug (Piano Urbanistico Generale), il centro storico, le infrastrutture e la scuola. “Con la vice sindaco Gasparini, abbiamo in programma un incontro su scuola, centro storico e dell’andamento delle imprese carpigiane, tema supportato dall’analisi dell’Ufficio Studi Lapam che le abbiamo consegnato. Ci vedremo a inizio anno – sottolinea Cavicchioli – proprio per riprendere questi temi e svilupparli insieme”.

Con l’assessore Righi si è parlato in particolare del Pug: “Si tratta di un nuovo strumento molto positivo, condivisibile anche nella parte del cosiddetto ‘cemento zero’, se non per progetti molto importanti. Alle piccole e medie imprese questo ragionamento va bene anche perché la riqualificazione dell’esistente supporta le realtà edili medie e piccole, ma tutto questo va bene – incalza Cavicchioli – a patto che se una Pmi si vuole espandere possa contare su un aiuto per risanare capannoni o per altri incentivi. Il rischio, altrimenti, è che le aziende che vogliono crescere se ne vadano verso Rolo o Correggio”. Infine il presidente Lapam Carpi puntualizza: “Vanno bene i progetti come la Bretella, l’ospedale, la riqualificazione urbana, ma è anche necessario vedere i fatti. Pensiamo al casello dell’autostrada, che stiamo aspettando da inizio anni 2000”.

A questo incontro ne seguiranno infatti sul sostegno all’economia con particolare riferimento al rapporto tra imprese e mondo della scuola e successivamente su viabilità, centro storico e investimenti pubblici a supporto dello sviluppo del territorio.