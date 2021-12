Dal 23 dicembre l’ecosportello Hera a Molinella cambia sede

Da giovedì 23 dicembre cambia temporaneamente la sede dell’ecosportello Hera a Molinella, che si sposta dal Municipio (causa lavori) alla stazione ecologica in via Casati.

Anche l’orario di apertura si modifica e diventa pomeridiano, anziché mattutino come sino a ora, dalle ore 15 alle ore 18.

All’ecosportello Hera viene distribuita la tessera ambiente (una per utenza) per l’apertura della calotta elettronica nei cassonetti dell’indifferenziato, che ha contribuito ad incrementare la raccolta differenziata nel Comune portandola all’82,8% del 2020. Sempre all’ecosportello, ai genitori dei nuovi nati che ne facciano richiesta, viene consegnata anche la tessera per il conferimento dei pannolini, utilizzabile per un massimo di tre anni.

Per informazioni sui servizi e su come fare la raccolta differenziata, sono a disposizione l’app di Hera “Il Rifiutologo”, scaricabile gratuitamente e che si interfaccia anche con Alexa, e il Servizio clienti Hera al numero verde 800.999.500 con chiamata gratuita da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18.