Covid, la campagna vaccinale non si ferma: nessuno stop nei giorni festivi

La campagna vaccinale non si ferma: nessuno stop nei giorni festivi, in Emilia-Romagna le somministrazioni saranno garantite anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le Aziende sanitarie, accogliendo l’invito della Giunta regionale a mantenere il massimo impegno per incrementare il numero delle vaccinazioni, si sono già organizzate per assicurare almeno un punto vaccinale aperto in ciascuna provincia il 25, 26 dicembre e 1^ gennaio.

“É fondamentale continuare a vaccinare senza sosta, a maggior ragione nel pieno di questa ondata pandemica- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Per questo abbiamo chiesto alle nostre Aziende di mantenere il massimo impegno organizzativo e di cogliere ogni occasione utile per incrementare il numero delle vaccinazioni, anche nelle giornate delle Festività ormai imminenti, per tutte le fasce d’età e per tutte le fasi del ciclo, dalla prima alla terza dose”.

“Ringraziamo di cuore le Direzioni aziendali, il personale sanitario, tecnico e amministrativo e anche i volontari per lo straordinario lavoro che stanno mettendo in campo da ormai due anni a questa parte, e a quasi un anno dal ‘Vaccine Day’ del 27 dicembre 2020. Siamo consapevoli- chiude l’assessore- dello sforzo e del sacrificio richiesto, ma è importante incrementare ulteriormente il ritmo delle somministrazioni, con l’auspicio che uno scatto in avanti possa riuscire a mitigare nelle prossime settimane la diffusione del virus e i ricoveri in ospedale”.

Da Piacenza a Rimini, le Ausl hanno previsto l’apertura di Hub e centri vaccinali – in alcuni casi anche con accesso diretto – e con precise fasce orarie per le somministrazioni, che potranno essere consultate nel dettaglio sui siti delle Aziende. Naturalmente nelle altre giornate l’attività è ovunque regolarmente programmata.

Piacenza

Si vaccina la mattina del 25 dicembre e il pomeriggio del 1^ gennaio nella sede vaccinale cittadina (Arsenale). L’accesso è solo su prenotazione, quindi chi fosse interessato può chiamare i numeri 800.651.941 o 0523.1871412, oppure recarsi nelle farmacie che effettuano servizio Cup o a uno sportello Cup.

Parma

Il 25 dicembre si vaccina a Parma all’ospedale Maggiore (8-12) e a Fidenza all’ospedale di Vaio (ore 8,00-12.00); il 26 dicembre a Parma all’Hub via Mantova (7,30-13,30) e all’ospedale Maggiore (8-13); il 31 dicembre a Parma all’Hub via Mantova (7,30-13,30) e all’ospedale Maggiore (8-14), a Fidenza (7,30-13,30) e Langhirano (8-14); il 1^ gennaio a Parma all’ospedale Maggiore (9-12) e all’ospedale di Vaio a Fidenza (ore 15-19).

Reggio Emilia

Si vaccina il 25 dicembre al Punto vaccinale di Scandiano (7.30-11.45); Punto vaccinale di Correggio (7.30-11.45). Il 26 dicembre: dalle 7,30 alle 13,30 ai Punti vaccinali di Castelnovo ne’ Monti, Scandiano, Correggio, Fabbrico, Montecchio Emilia, Guastalla, Reggio Emilia (Poliambulatori del Santa Maria Nuova, Spallanzani e Padiglione Ziccardi). Il 1^ gennaio 2022: Punto vaccinale di Reggio Emilia (Poliambulatori del Santa Maria Nuova): (14.00-18.30); Punto vaccinale di Montecchio Emilia: (14.00-18.30).

Modena

Al Punto vaccinale Modena di via Minutara l’apertura prevista è il 25 dicembre dalle ore 8,30 alle 12, il 1^ gennaio 2022 dalle 14 alle 18. In queste date sarà possibile presentarsi in accesso diretto per effettuare la prima dose; l’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti dai 12 anni in su (non saranno invece previste le vaccinazioni dei bambini da 5 a 11 anni). Sarà inoltre possibile effettuare la dose booster, anticipandola tramite i consueti canali (per chi ha già ricevuto l’appuntamento via sms) o prenotandola ex novo per telefono allo 059 2025333 o 059 435333 nel caso in cui, pur avendo completato il ciclo primario, non sia arrivato il messaggio Ausl, rispettando l’intervallo minimo di 5 mesi dal completamento del ciclo primario. Pavullo apre il 26 dicembre per le dosi booster ma non sarà possibile l’accesso diretto; aperti il 31 dicembre i Punti vaccinali di Fiorano e Carpi, anche per l’accesso diretto; attività normale su prenotazione nell’ultimo giorno dell’anno per gli altri punti ad esclusione, appunto, di Modena, che sarà però aperto il giorno successivo.

Bologna

Si vaccina il 25 dicembre al Padiglione Fiera 33 dalle 9 alle 12. Il 26 dicembre: Bologna Hub Padiglione fiera 33 (8-13,45); Hub Cicogna (ex Unisalute) San lazzaro di Savena (8-14). 31 dicembre: Bologna Hub Padiglione Fiera 33 (8-19,30); Hub Cicogna (ex Unisalute) San lazzaro di Savena (8-19,30); San Pietro in Casale c/o palestra (8-13); Hub aziendale Bonfiglioli Calderara di Reno (8-13): Hub aziendale Bonfiglioli Calderara di Reno (14-19); Hub vaccinale covid Casalecchio (8-19,30). 1^ gennaio: Bologna Hub Padiglione Fera 33 (15-18).

Imola

Si vaccinerà il 26 dicembre a Castel San Pietro dalle 14 alle 16,30; il 1^ gennaio a Imola all’Auditorium Osservanza, dalle 14 alle18.

Ferrara

In Fiera (via della Fiera 11) si vaccina: 24 dicembre dalle 8 alle 17; 25 dicembre dalle 8 alle 12; 26 dicembre dalle 8 alle 14; 31 dicembre dalle 8 alle 17; 1^ gennaio 2022 dalle 15 alle 20.

Il 26 dicembre le vaccinazioni sono effettuate anche a: Argenta 8-13 (via del Fitto 1); Codigoro 8-13 (via Resistenza 3); Comacchio 8-13 (viale Margherita 60); Cento 14-19 (via Jolanda 19). 24 e 31 dicembre: Argenta 14-17; Codigoro 14-17; Comacchio 8-13; Cento 14-17.

Romagna

Il 25 dicembre e il 1^ gennaio è garantita l’apertura pomeridiana di tutti gli Hub provinciali (Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena) dalle 14,30 alle 19,30 solo ad accesso libero (Open Day) per prime dosi (dai 12 anni in su) e per terze dosi (dai 18 anni in su). Sempre 25 dicembre e 1^ gennaio sono aperti con gli stessi orari anche gli Hub distrettuali di Lugo, Faenza, Riccione e Savignano sul Rubicone. Il 26 e 31 dicembre saranno aperti tutti gli Hub provinciali e le sedi distrettuali (Faenza, Lugo, Savignano sul Rubicone e Riccione), ma con alcune modifiche rispetto agli orari normali di apertura (che sono solitamente 8,30-19,30): Riccione chiude alle 18,30; Lugo e Faenza sono aperti dalle 8,30 alle 14,30; Savignano sul Rubicone è aperto dalle 9 alle 14.