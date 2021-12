Laminam sigla un accordo con il Gruppo Barbieri & Tarozzi per l’acquisizione del 100% di Best Surface e rafforza il proprio footprint produttivo e tecnologico in Spagna

Laminam, leader globale nella produzione e commercializzazione di lastre ceramiche di grande formato per i settori dell’architettura e dell’interior design di alta gamma, partecipata da Alpha Private Equity, e il Gruppo Barbieri & Tarozzi, produttore di tecnologia ed impianti completi a servizio dell’industria ceramica, annunciano il raggiungimento di un accordo per l’acquisto del 100% di Best Surface da parte di Laminam. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022.

Best Surface, nata da un’idea del Gruppo Barbieri & Tarozzi nel 2018 – pur non rientrante nel perimetro di consolidamento di SITI B&T Group S.p.A. – nel cuore del distretto ceramico spagnolo di Castellón de la Plana produce e commercializza lastre di grandi dimensioni a brand Idylium ed è licenziataria esclusiva del marchio Automobili Lamborghini Surfaces.

Il plant produttivo equipaggiato con tecnologia SUPERA® sviluppata da SITI B&T Group in pochi anni ha raggiunto un solido posizionamento competitivo, con produzioni di elevata qualità e design, arrivando a fatturare circa 20 milioni di euro.

Laminam, attraverso l’acquisizione di Best Surface, continua il proprio percorso di crescita all’insegna della qualità e della sostenibilità, facendo il proprio ingresso nel distretto ceramico di Castellón de la Plana e rafforzando la propria presenza nel mercato spagnolo.

Laminam accelera così il processo di espansione e di internazionalizzazione, affiancando ai siti produttivi di Fiorano Modenese, Borgo Val di Taro e Vorsino (Russia), il primo stabilimento in Spagna, tra i principali mercati a livello globale. L’acquisizione di Best Surface si aggiunge agli investimenti di oltre 50 milioni di euro, in fase di completamento, per il raddoppio della capacità produttiva degli impianti del Gruppo Laminam.

L’operazione rappresenta inoltre l’ulteriore consolidamento della partnership tecnologica tra Laminam e il Gruppo Barbieri & Tarozzi.

“Laminam ha intrapreso un ambizioso percorso di crescita e di espansione internazionale. L’acquisizione di Best Surface – dichiara Alberto Selmi, CEO di Laminam – si innesta in tale contesto di sviluppo e consente al Gruppo di ampliare il proprio footprint produttivo attraverso un accesso diretto allo strategico distretto ceramico di Castellón de la Plana. Siamo lieti di accogliere Best Surface e le sue persone, che sicuramente contribuiranno in maniera significativa alla crescita futura del Gruppo Laminam, in un conteso di forte slancio di mercato e con l’obiettivo di conquistare ulteriori quote”.

“Best Surface è la vetrina delle tecnologie del Gruppo Barbieri & Tarozzi per le grandi lastre – afferma Fabio Tarozzi, CEO del Gruppo – con la pressa SUPERA® 36.000 ton. e il forno Titanium®, best in class per consumi energetici ed emissioni. È la linea più innovativa del mercato per capacità decorativa in tutto spessore (vena 3D) ed infinite possibilità estetiche grazie alle soluzioni integrate di Digital Design e Projecta (full digital printing). Materie prime a km zero, bassi consumi di energia elettrica e di gas metano per una linea disegnata con una visione green ad alta efficienza e basso impatto ambientale”.

“L’acquisizione di Best Surface – sottolinea Edoardo Lanzavecchia, managing partner di Alpha Private Equity – rientra nella strategia di creazione del valore disegnata da Alpha Private Equity, fondo paneuropeo di private equity che, nel giugno del 2019, ha acquisito la maggioranza di Laminam. Siamo lieti di accogliere in Laminam un player di riferimento come Best Surface, la cui acquisizione rappresenta un significativo acceleratore del processo di crescita, in un contesto di mercato caratterizzato da una forte domanda e dal costante e consolidato incremento della penetrazione delle lastre ceramiche di grande formato all’interno del mondo delle superfici per l’architettura e l’interior design. L’operazione permetterà lo sviluppo di importanti sinergie industriali e commerciali e di muovere un ulteriore e decisivo passo nel progetto di Alpha e del management team di posizionare Laminam come il leader globale nel settore delle superfici ceramiche di alta gamma, con un focus sulla qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei processi industriali”.

Laminam è stata assistita da KPMG, come advisor legale e nelle attività di due diligence finanziaria, legale, fiscale e giuslavoristica, e da ERM per la due diligence Environmental Social & Governance; Gruppo Barbieri & Tarozzi è stata assistita da Equita K Finance in qualità di advisor finanziario e dallo studio SCOA come advisor legale.