Covid: 95 ricoveri in AOU di Modena

23 dicembre 2021. Nell’augurare a tutti voi Buone Feste, inviamo il consueto momento di aggiornamento in riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Ad oggi, sono presenti in Azienda 95 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 75 ricoverati in degenza ordinaria (62 al Policlinico, 13 a Baggiovara), 8 in terapia semintensiva e 12 in terapia intensiva (1 all’Ospedale Civile, gli altri al Policlinico).

Un anno fa, 23 dicembre 2020, i ricoverati erano: 238 totali 185 in ordinaria e 53 tra intensiva e semi intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi:

De 95 pazienti, 85 sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 10 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

Tra questi 95 il 60% non è vaccinato. L’età media dei 95 ricoverati per COVID è 66 anni, quella dei vaccinati è 69, quella dei non vaccinati è 63 anni.