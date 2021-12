Iniziativa benefica della Polizia di Stato di Bologna in collaborazione con A.G.E.O.P. Onlus

Con il Natale 2021, si rinnova, per l’undicesima volta, l’iniziativa che vede il Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Orientale di Bologna, d’intesa con la Questura, impegnato nella raccolta fondi a favore della ONLUS “A.G.E.O.P.”, l’Associazione dei genitori dell’ematologia e oncologia pediatrica.

I doni, acquistati dai poliziotti sulla base delle richieste fatte dai bimbi con le classiche “letterine” indirizzate a Babbo Natale, sono stati recapitati direttamente ai responsabili dell’Associazione che, a sua volta, si faranno carico della consegna ai piccoli pazienti.

La situazione di emergenza sanitaria ancora in atto ha, infatti, impedito di procedere alla consegna diretta da parte dei poliziotti, come avvenuto nelle scorse edizioni, che, in una giornata a ridosso del Natale, in divisa, entravano nel reparto oncologico, per effettuare la “SCORTA” di Babbo Natale, aiutandolo nella consegna ai piccoli pazienti dei doni e di alcuni “gadget” distintivi della Polizia di Stato donati dall’ Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Quest’anno, la Questura di Bologna ha aderito all’iniziativa, promuovendo la raccolta fondi tramite una apposita circolare diramata a tutti gli uffici e le strutture della Polizia di Stato della provincia, contribuendo a dare ampia visibilità al progetto.

In data odierna, il Dirigente del R.P.C. Bologna ha incontrato davanti al padiglione di oncologia pediatrica dell’ospedale S. Orsola il coordinatore di A.G.E.O.P., a cui ha consegnato simbolicamente i doni unitamente al calendario 2022 della Polizia di Stato, donato altresì al Primario del reparto ospedaliero presente all’incontro.