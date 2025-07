In merito ai costi sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’installazione degli alberi nelle piazze, ancora in corso, si precisa quanto segue.

Si conferma che il costo sostenuto per tutta l’operazione è di 128.840 euro.

Il numero delle piante, rispetto alle “circa 100” annunciate inizialmente, è tuttavia diverso, come già specificato il giorno dell’inizio delle installazioni in piazza Nettuno: complessivamente saranno infatti collocate circa 160 piante (90 alberi e 68 arbusti).

L’acquisto vero e proprio delle piante costa la metà del totale, cioè 64.420 euro, di cui 51.500 euro per gli alberi (costo medio: 572,2 euro) e 12.920 per gli arbusti (costo medio: 190 euro). L’altra metà dell’importo va invece a coprire i costi di allestimento, manodopera, trasporto, materiali ecc, e di irrigazione.

Sostanzialmente si stima che, se le piante si fossero messe direttamente a dimora nei giardini scolastici in questo periodo dell’anno, dove è possibile farlo solo per alberi acquistati e allevati in vaso, si sarebbero risparmiati tra i 10 e i 15mila euro al massimo.

Finita la posa, si monitorerà questo percorso di sperimentazione e gli usi della popolazione, andando ad adattare e migliorare il progetto. Per poi aprire a settembre un percorso sul centro storico e lo spazio pubblico, come anticipato nei giorni scorsi dal Sindaco.