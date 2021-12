Al via a Bologna e provincia la prenotazione delle terze dosi anche per la fascia di età 16-17 anni

Al via a Bologna e provincia la prenotazione delle terze dosi anche...

Al via la prenotazione delle terze dosi anche per la fascia di età 16-17 anni. Alle ore 17 di oggi, lunedì 27 dicembre, le prenotazioni registrate per questa fascia di età sono 1.129 Si ricorda che i canali di prenotazione sono i consueti: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP.

Sono invece circa 1.700 i 12-15enni fragili che progressivamente, al maturare dei 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, verranno invitati attraverso sms dall’Azienda USL di Bologna a prenotare la dose booster.