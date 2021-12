Controllo straordinario del territorio nella Bassa reggiana: denunce e droga sequestrata

Duro lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Guastalla che, nello scorso fine settimana, hanno eseguito una serie di controlli con l’intento di rendere più sicure le festività natalizie dei reggiani. Sei complessivamente le persone denunciate.

Un 29enne ed un 49enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dai Carabinieri di Poviglio perché trovati alla guida delle loro auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. I Carabinieri di Fabbrico, invece, hanno denunciato alla Procura reggiana un 37enne per il danneggiamento di un distributore automatico di sigarette. Un’altra denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica a carico di un 51enne è stata formalizzata dai Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra. Gli stessi militari, poi, hanno denunciato anche un 32enne dopo averlo trovato, durante un controllo, con una patente falsa. Per lui la segnalazione riguarda l’uso di atto falso e la guida senza patente. Sequestrato anche il documento falso. Ancora a Cadelbosco i Carabinieri del locale Comando, in due diverse circostanze, hanno segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia tre giovani quali assuntori di stupefacenti, sequestrando circa 15 grammi tra hashish e marijuana ai primi due e circa 11 grammi di hashish al terzo. I Carabinieri della Stazione di Gattatico, infine, hanno segnalato un 50enne per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, a cui era stata contestata una contravvenzione al codice della strada, reagiva in modo veemente contro i militari minacciandoli ed offendendoli ripetutamente.