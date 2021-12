Campagna vaccinale, il ringraziamento della CTSSM di Volabò e di Andromeda ODV alle volontarie e ai volontari

Non solo medici, infermieri e personale amministrativo. A far funzionare gli hub e i punti vaccinali dell’Azienda Usl di Bologna, hanno contribuito, e contribuiscono, donne e uomini che volontariamente dedicano parte del proprio tempo ad aiutare gli altri.

A loro, alle volontarie e ai volontari che anche in questo periodo festivo non hanno fatto mancare il proprio concreto supporto alla campagna vaccinale, l’Associazione Andromeda OdV, in partnership con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna e Volabo, ha dedicato una cerimonia pubblica di ringraziamento.

Patrocinata dalle Aziende sanitarie dell’area metropolitana, la cerimonia si è svolta questa mattina presso la Casa della Salute Porto Saragozza a Bologna.

Assieme a Enrico Paolo Raia, Presidente di Andromeda, erano presenti Paolo Bordon, Direttore generale Azienda Usl di Bologna; Raffaele Donini, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna; Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport e Bilancio Comune di Bologna,ì ed Ermanno Tarozzi Presidente di Volabo.

Per l’occasione, presso la sede di Andromeda, è stato scoperto un fondale di ringraziamento alle volontarie e ai volontari, e alle Associazioni che li rappresentano.