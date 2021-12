Esecuzione di tamponi molecolari: al drive in si accede solo con la prenotazione data dall’azienda sanitaria

Importante presentarsi in orario e comunicare per tempo l’eventuale disdetta

Esecuzione di tamponi molecolari: al drive in si accede solo con...

La Direzione dell’Azienda USL ricorda che l’esecuzione del tampone molecolare ai drive in per la verifica della positività da Covid-19 è possibile solo su invito e appuntamento del competente Servizio di Igiene Pubblica, al quale è in capo l’attività di tracciamento dei casi.

Non è consentito, pertanto, presentarsi di propria iniziativa.

In caso di presenza di sintomi che destino il sospetto di una condizione di positività, il riferimento prioritario rimane il proprio medico di Medicina Generale oppure il medico del Servizio di Continuità assistenziale (ex-Guardia medica): una volta valutato il caso, sarà loro compito inoltrare la segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica che procederà alla verifica e al tracciamento dei contatti.

A seguito del verificarsi di alcuni disagi, si coglie l’occasione per chiedere la collaborazione dei cittadini ad osservare scrupolosamente l’orario dell’appuntamento, presentandosi né in anticipo né in ritardo. Questo garantisce il rispetto di chi attende il proprio turno nel momento dovuto ed evita il formarsi di inutili assembramenti e file di auto, favorendo una migliore gestione complessiva del lavoro.

Si invita, inoltre, a segnalare tempestivamente la disdetta dell’appuntamento, qualora non si abbia possibilità di presentarsi, consentendo di destinarlo ad altri utenti.