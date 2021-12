Il GAL a supporto del settore forestale

CDA del GAL nella seduta del 28/12 ha approvato la graduatoria del bando A.4.1.2

– Qualificazione del sistema forestale con la quale è stata decretata l’ ammissibilità di

tutte le 16 imprese che hanno presentato la domanda di sostegno per un contributo

totale di € 728.552,49 e investimenti complessivi pari a € 1.306.053,60.

Con queste risorse il GAL dà un’accelerazione significativa all’ innovazione tecnologica

nelle piccole imprese forestali chiamate a far fronte alla crescente competitività del

settore e, al contempo, ad assicurare standard più elevati in tema di sicurezza sui

luoghi di lavoro.

Un successo notevole che ha richiesto una variante del Piano di Azione Locale 2014-

2020 per aggiungere risorse rispetto ai 350.000 Euro di contributo inizialmente

previsti. In attesa dell’approvazione di questa variante da parte dei servizi regionali,

sono al momento finanziabili le prime sei imprese in graduatoria: per le altre ci sarà

da aspettare ancora poche settimane.

La graduatoria è consultabile al link: https://www.galmodenareggio.it/bando-a-4-1-2-

graduatoria-domande/