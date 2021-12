Il reggiano Cavalletti nuovo portavoce di Plurale Ets

Nuovo prestigioso incarico per il reggiano Loris Cavalletti, l’ex segretario generale della categoria dei pensionati della Fnp Cisl di Reggio, prima ed Emilia-Romagna, poi. In veste di presidente Anteas (Associazione nazionale tutte età per la solidarietà nazionale) succede ad Annamaria Furlan alla guida di ‘Plurale Ets’, la nuova rete associativa nazionale che ha come soci fondatori le Associazioni, del mondo Cisl, di Anteas, Adiconsum (Associazione dei consumatori), Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere), Iscos (Istituto sindacale cooperazione allo sviluppo).

Una rete costituita lo scorso giugno ai sensi del Codice del Terzo Settore, che rimarca così il proprio impegno nel Welfare e nel Terzo Settore, pur nel rispetto della differenza di ruoli e funzioni. “Plurale Ets” conta oltre 500 enti del Terzo settore aderenti (tramite le Associazioni nazionali socie) ed è già oggi tra le reti associative più importanti e rappresentative in Italia.

“La nascita di Plurale Ets – commenta Loris Cavalletti – ha inteso mettere a frutto la storia, l’esperienza e le caratteristiche, anche fra loro molto diverse, delle associazioni aderenti. Abbiamo come obiettivo quello di incrementare, attraverso una logica collettiva, la capacità dei singoli associati di rappresentare e sostenere le fasce più fragili e indifese della popolazione (giovani, anziani, migranti, malati,…) per dare vota a una protezione sociale. Aggiungo, e spero, in una ottica di richiamo alla bellezza nello spirito di servizio. Nel contempo, la nostra rete fornisce già assistenza tecnica e di servizio alle organizzazioni associate negli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché supporto allo sviluppo di tutte le opportunità che saranno previste per gli Enti di Terzo Settore”.

“La pandemia – conclude Cavalletti – ha stravolto le nostre vite. In questa direzione, Plurale Ers dovrà supportare ulteriormente le associazioni del terzo settore sulle tematiche del welfare che oggi sono bisogno primario per moltissimi italiani”.

In questi mesi Loris Cavalletti, in veste di segretario nazionale Anteas, è stato impegnato in Italia in un tour regionale in tutta Italia per incontrare e raccogliere le esigenze delle principali delle Anteas sul territorio.

Chi è Loris Cavalletti

Nato il 5 febbraio del 1951 a Reggio Emilia, sposato con quattro figlie, vive a Rivalta. Qui, dopo il matrimonio, ha condiviso una singolare esperienza di vita comunitaria con altre tre famiglie, appartenenti all’Opera di Nazaret – un movimento di fedeli laici riconosciuto dalla Santa Sede. Già segretario organizzativo della Cisl di Reggio Emilia, Cavalletti ha iniziato a lavorare in un’azienda metalmeccannica, dopo che un rovinoso infortunio ne ha pregiudicato una sicura carriera nella massima serie calcistica dell’epoca.

Il suo impegno nel sindacato inizia come alla Federazione metalmeccanici unitaria Fml, nel 1973, e lo accompagnerà per tutta la vita lavorativa, passata anche attraverso altre attività di lavoro e non solo, come il volontariato Iscos dal 1993 al 1996 in America Centrale. Dal 1977 in Cisl, ha maturato numerose esperienze curando i servizi Sicet, Anolf, Caf. Già segretario della categoria dei chimici, dei tessili e dei trasporti, poi responsabile della zona Cisl di Reggio Emilia ha raggiunto la pensione nel 2005. Dapprima (2009) segretario Fnp Cisl Reggio Emilia, quindi Fnp Cisl Emilia Romagna (2013-2021) prima di essere eletto vicepresidente prima e presidente poi (settembre 2021) di Anteas nazionale. Impegnato nel sociale e in parrocchia, pratica e promuove lo sport amatoriale.