Il lago dei cigni del Russian Classical Ballet al Duse di Bologna

Ultime poltrone disponibili al Teatro Duse di Bologna per Il lago dei cigni, icona dei balletti classici ottocenteschi, in scena il 5 gennaio 2022 alle ore 21. Sul palco, torna l’acclamato Russian Classical Ballet, diretto da Evgeniya Bespalova e accolto dal pubblico del Duse, e non solo, con ripetuti sold out e lunghi applausi.

Il lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico di ogni età. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, grande tecnica e abilità dei ballerini.

La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, esige un virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti.

La messa in scena del Russian Classical Ballet esprime ai massimi livelli tutto questo e la poesia romantica dell’opera, presentando una produzione con sontuose scenografie, raffinati costumi e un cast guidato da stelle dello scenario internazionale del balletto.

