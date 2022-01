Lavoro intenso per i vigli del fuoco reggiani che questa notte sono intervenuti in via Fratelli Rosselli a Reggio e a Casina in via Simonini per spegnere due cassonetti dati alle fiamme. Gli uomini del 115 sono intervenuti poi a Sant’Ilario, Reggiolo e Vezzano per incidenti stradali fortunatamente non gravi.

Altra importante incombenza il recupero di petardi inesplosi, attività svolta con anche altre forze di polizia.