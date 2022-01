Da martedì 4 gennaio al via la ventiquattresima “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è oramai una istituzione della città. L’iniziativa nasce nel 1999. Luca era appena scomparso nella notte tra il 7 e l’8 gennaio dell’anno prima,dopo l’Epifania, e subito era cominciata una lunga gara di solidarietà che in suo nome avrebbe portato alla nascita dell’innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna. L’ associazione Gli amici di Luca cominciò a promuovere una manifestazione che sarebbe diventata un punto di riferimento ludico, culturale, solidale per la città ed avrebbe contribuito a rendere concreta l’idea della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un progetto che l’associazione ha contribuito a sviluppare, sostenuto dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, molte istituzioni pubbliche e soggetti privati.

Oggi festeggiamo i ventiquattro anni di questa iniziativa che ha visto negli ultimi anni l’attrice Paola Mandrioli prendere saldamente l’eredità dell’attrice Carla Astolfi e continuare ad interpretare per noi una Befana generosa e affettuosa che ancora una volta sarà per le strade della città, sotto le due Torri con l’ArtigianArte della Cna, all’Ospedale Maggiore, nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e al Teatro Duse rendendo viva una tradizione che affascina ancora grandi e bambini.

Una iniziativa ogni anno resa possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni, degli operatori, dei nostri sostenitori, dei media e del pubblico che ci segue sempre con grande attenzione e partecipazione:

“Ci guardiamo indietro ma sempre per costruire il futuro – dicono Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca, rispettivamente presidente dell’associazione Gli amici di Luca e direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma – e quest’anno raggiungiamo i ventiquattro anni di questa manifestazione. Un’iniziativa forte che si è consolidata nel tempo, che vive non solo nei nostri ricordi ed in quelli di nostro figlio scomparso pochi giorni dopo l’Epifania, ma nell’idea della Casa dei Risvegli Luca De Nigris che è diventata realtà, centro di assistenza e ricerca, preziosa risorsa del sistema sanitario nazionale ed esperienza importante nel panorama europeo. Con l’Azienda Usl di Bologna si è creato nel corso degli anni un eccellente sodalizio che ci vede impegnati sul versante socio sanitario, dialogando con il mondo clinico e portando risorse utili al modello della presa in carico della persona e della sua famiglia. La Befana è una di queste risorse, che ha permesso di costruire una allegra solidarietà attorno al nostro progetto ed alle molteplici attività che si realizzano. In questa ventiquattresima edizione con la nostra Befana interpretata da Paola Mandrioli ricordiamo, oltre alla storica attrice Carla Astolfi a cui la manifestazione è dedicata, Maurizio Ceveni. Lo faremo riutilizzando il Trishow, lo stesso sul quale nel 2010 sedeva la mitica e storica Carla Astolfi, mentre a trainare il mezzo a pedali non era come quest’anno un Elfo della Befana ma proprio Maurizio Cevenini a cui questa rievocazione storica è dedicata per ricordare l’amato personaggio politico bolognese, grande amico di Luca, generoso e solidale con molte associazioni che sosteneva con le sue iniziative. E’ una Befana che non viene meno alla sua mission di solidarietà, al recupero dei valori della città, di relazioni vere e dirette, di un modo slow di pensiero e di veloce azione; con l’obiettivo primario di raccogliere fondi per continuare quel percorso di affiancamento alle famiglie, di assistenza e ricerca che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell’affrontare il rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e le loro famiglie nel nuovo percorso di vita”.

Il programma

La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris si svolgerà dal 4 al 6 gennaio a Bologna ed è realizzata in collaborazione con CNa Bologna, il Teatro Duse, Fantateatro, L’Ippodromo Arcoveggio, con il sostegno tra gli altri di Comet, Happy Casa, Il Resto del Carlino e molte preziose adesioni, con il patrocinio del Comune di Bologna, del Quartiere Santo Stefano e Confcommercio. La manifestazione si sviluppa ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni con l’Azienda Usl di Bologna.

Si comincia martedì 4 gennaio all’ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 alle ore 11.00 la Befana e il suo elfo consegneranno all’ingresso della struttura agli incaricati le calze per il Reparto pediatria e chirurgia pediatrica al 6° piano.

Si continua poi mercoledì 5 gennaio alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris Ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna Via Giulio Gaist, 6. Alle ore 11.00 la Befana nel giardino del centro riabilitativo saluta ospiti, familiari, operatori e volontari. “Il panettone dei Circoli”: i Circoli Dipendenti Comunali, Dipendenti Universitari di Bologna, come gli altri anni offrono i panettoni agli ospiti della struttura.

Giovedì 6 gennaio dalle ore 10.30 la tradizionale Befana della CNA sotto la Torre vedrà l’apertura straordinaria di ArtigianArte, e la partenza della Befana da Palazzo d’Accursio per il suo tradizionale giro tra via Rizzoli, piazza Maggiore e le due torri. Quest’ anno la Befana sarà ecologica e viaggerà sul Trishow di Luca Soldati, per ricordare Maurizio Cevenini che su quel mezzo con l’indimenticabile Carla Astolfi attraversarono la città nell’edizione 2010. E’ stato invitato il Sindaco Matteo Lepore a guidarlo per l’inizio del suo giro. Niente calesse dello storico Giancarlo Saveri trainato dalla somarina Bianchina che quest’anno si riposano. Caldarroste come al solito offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di via Rizzoli di fianco al Gazebo della Befana allestito per l’occasione.

Il pomeriggio di giovedì 6 gennaio alle ore 17.00 la Befana storica dei Circoli Dipendenti Università di Bologna, Circoli Dipendenti Comunali, (con il patrocinio Fitel) sarà al Teatro Duse via Cartoleria 42 con Fantateatro che presenta lo spettacolo di nuova produzione “Gli Elfi di Babbo Natale” con la regia di Sandra Bertuzzi e l’incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alla fine dello spettacolo, adatto a tutta la famiglia, divertente e molto coinvolgente, la Befana dona le calze ai bambini fino ad esaurimento. Prevendita biglietteria del Teatro Duse da martedì al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00. Ufficio di FantaTeatro via Brini 29 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30. Acquisti online su www.vivatiket.it. Infoline Fantateatro: 051260476 – 3317127161 www.fantateatro.it.

Uno spettacolo che è un tuffo nell’atmosfera magica del Natale, un viaggio nella poesia, nella dolcezza, ma anche tanta musica e divertimento, acrobazie e danze mozzafiato, vengono ambientate all’interno della colorata scenografia che rappresenta la casa di Babbo Natale. Siamo ormai alla vigilia di Natale, le renne e il carro con i regali sono quasi pronti, ma uno scherzo venuto male rischia di mettere a repentaglio il momento più importante dell’anno per Babbo Natale: la consegna dei regali. Saranno l’amore e la bontà a mettere tutto a posto e a regalare allo spettacolo il lieto fine. Uno show ricco di emozione e stupore, grazie agli incredibili effetti speciali, capaci di dare l’illusione della vera magia, e alle energiche coreografie che vedono scatenarsi nella danza tutti gli elfi di Babbo Natale. La musica cantata dal vivo fa da padrona di casa e regala grandi emozioni. Le musiche dello spettacolo sono tratte dai CD prodotti per Fantateatro Le Fantafavole, Un mondo Fantastico e Insegui i tuoi sogni, editi da Altomusic.

Sempre giovedì 6 gennaio nel pomeriggio intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio Bologna, altro storico partner della Befana dell’associazione Gli amici di Luca. Dalle ore 14.30 la Befana arriva a cavallo il 6 gennaio all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna e porta la calza* ai bambini! ( * Sarà gradito un piccolo contributo a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris). Aspettando la Befana: “La Letterina” -“Cavalli & Colori: Disegniamo la Calza più grande!” laboratori creativi “Giochiamo Seriamente” curati da Didattica delle Arti, Letture animate di Tinti Pamela a tema Dadoll. “La casetta della Befana”. La Befana, una volta arrivata all’Ippodromo dialoga con i bambini e legge le loro letterine, aiutata dagli elfi con vari giochi e sorprese! Con il patrocinio del Comune di Bologna e del Quartiere Navile

(La manifestazione si terrà solo se ci saranno le corse ippiche. Per aggiornamenti: www.ippodromobologna.it)

Inoltre, autentica novità e sperimentazione, la Befana sarà quest’anno sulla piattaforma CAMEO la start-up statunitense che collega celebrità e fan (www.cameo.it/befana).

Sarà possibile parlare con la Befana, chiederle un video e con un piccolo contributo anche in questo modo dare un sostegno concreto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” – Gli amici di Luca – CARISBO – Filiale Via Rizzoli, 5 – Bologna IT90S0306902477100000004163 c/c postale 26346536