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Vignola si prepara ad accogliere “Spazio Vitale – Sport inclusivi, corpi in movimento, collettività”, una giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici, in programma domenica 14 giugno dalle ore 10 alle ore 19 presso l’Ex Lavatoio di via Zenzano 10 e nel parcheggio antistante.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere pratiche sportive inclusive e accessibili, favorire l’incontro tra persone e associazioni del territorio e sperimentare nuove modalità di vivere gli spazi urbani come luoghi di relazione, benessere e cittadinanza attiva.

Per tutta la giornata saranno proposte attività, momenti di aggregazione e occasioni di confronto aperte a cittadini e cittadine di tutte le età, in un clima di festa e condivisione. Il movimento sarà il filo conduttore di un percorso che mette al centro il corpo, la partecipazione e la costruzione di una comunità più aperta e inclusiva.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’Ex Macello di Vignola, un processo che punta a restituire alla città uno spazio capace di generare nuove opportunità culturali, sociali e aggregative.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando per i progetti di rilevanza locale (DGR 903/2024).

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Informazioni e-mail: exmacellospaziovitale@gmail.com