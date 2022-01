Ausl Bologna: al via da oggi, 5 gennaio, le prenotazioni della dose booster per chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi

Ausl Bologna: al via da oggi, 5 gennaio, le prenotazioni della dose...

Da oggi, 5 gennaio, possono prenotare la terza dose coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Le prime somministrazioni a partire da domenica 9 gennaio presso l’Hub vaccinale La Cicogna.

L’ulteriore anticipo della dose aggiuntiva riguarda tutti i vaccinati (anche chi ha ricevuto in un’unica dose il vaccino Johnson&Johnson) con età uguale e superiore a 16 anni.

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo, per il richiamo saranno sempre utilizzati vaccini a m-RNA, cioè Comirnaty di Pfizer/BioNTech o Spikevax di Moderna.

E’ possibile effettuare la prenotarzione attraverso tutti i consueti canali: sportelli CUP, farmacie, numero verde 800 884888, CUPWEB www.cupweb.it il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.