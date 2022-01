Oggi al Dall’Ara cancelli chiusi al pubblico

A seguito delle disposizioni della AUSL che stabiliscono la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il gruppo squadra, il Bologna Fc 1909 comunica che i cancelli dello stadio Dall’Ara oggi resteranno chiusi al pubblico. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni in merito al rimborso o al riutilizzo dei biglietti.

Con l’assenza del Bologna l’Inter ne approfitta e non perde tempo sul terreno di gioco del Dall’Ara. I nerazzurri, sotto lo sguardo di Simone Inzaghi, si allenano in casa degli emiliani con una partitella a metà campo in attesa del triplice fischio dell’arbitro Giovanni Ayroldi, che sancirà la fine del match ‘fantasma’ di campionato.

Aggiornamento 13:30

Bologna-Inter non si gioca e al Dall’Ara l’arbitro Giovanni Ayroldi fischia tre volte negli spogliatoi.

Dopo aver aspettato 45 minuti, come da regolamento, il direttore di gara della sezione di Molfetta ha fatto calare il sipario sulla mancata sfida tra rossoblù e nerazzurri, scesi comunque in campo (prima delle 12.30, orario in cui sarebbe iniziata la partita) per

una sgambata con partitella a metà campo tra titolari e panchinari annunciati nella distinta. La squadra emiliana, come noto, era stata posta da mercoledì in quarantena dall’Asl per un cluster tra i tesserati.