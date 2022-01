Bologna, servono i clienti senza mascherina e non controllano il green pass: pizzeria in centro sanzionata dai carabinieri

Hanno mostrato un forte senso civico i clienti controllati dai Carabinieri la scorsa sera in un ristorante del centro del capoluogo Emiliano: tutti infatti risultati muniti di super green pass malgrado a nessuno all’ingresso era stata controllata la certificazione verde Covid-19. Tutti eccetto titolare e dipendenti, i quali al momento del controllo dei Carabinieri del NAS di Bologna, oltre a non avere il green pass, sono stati sorpresi servire i clienti sprovvisti di mascherina e hanno provato a giustificarsi asserendo che non ne ravvisavano l’opportunità godendo tutti i presenti di ottima salute.

In aggiunta alla violazione delle misure anti pandemiche, nel medesimo controllo i Carabinieri hanno altresì rilevato irregolarità nella corretta detenzione della documentazione prevista dalle specifiche normative di settore per la somministrazione degli alimenti. Nel complesso sono state elevate multe per l’importo di €18.500,00. Il ristorante già in passato era stato sanzionato e segnalato alla locale Ausl per violazione delle norme relative al contenimento e alla diffusione del Covid-19, ma evidentemente il tutto senza sortire al momento l’effetto desiderato.