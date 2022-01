A Castiglione dei Pepoli vaccinati 90 bambini

90 dosi somministrate ad altrettanti bambini provenienti da tutta l’area metropolitana. A Castiglione dei Pepoli la giornata di vaccinazioni della fascia 5 – 11 anni, che si è svolta sabato 15 gennaio, è stata un successo. Accompagnanti dai loro genitori i bambini sono stati accolti, nell’Hub Palapepoli, dai volontari della Croce Rossa e dall’assessore comunale alla Scuola e alla Cultura, Margherita Nucci; una presenza non solo istituzionale, ma anche di incoraggiamento e sostegno per il grande passo che i bambini hanno compiuto.

L’assessore, infatti, ha prima intrattenuto i bimbi che erano in attesa di essere vaccinati, leggendo loro le favole al telefono di Gianni Rodari, e, successivamente ha consegnato ha bambini un attestato di coraggio.

Il buon andamento della giornata è stato possibile grazie all’opera dei tanti volontari della Croce Rossa che, come sempre, hanno svolto il servizio in modo impeccabile.

“Anche questa mattina ho visto visi di genitori stupiti nel vedere i loro bimbi fare tutto con fiducia e serenità. Ogni genitore conosce il proprio figlio, ma penso che ogni volta, nel guardarlo affrontare nuove sfide, si stupisca. Nell’attestato ho deciso di scrivere una frase di Rodari: “in cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio”. Questa frase l’ho dedicata anche a tutti i volontari della Croce Rossa che anche in questa giornata si sono dati da fare. Un impegno gratuito che ogni volta mi stupisce ed è per questo che ho voluto consegnare ad ognuno di loro l’attestato del coraggio, ringraziandoli, come dice Rodari: per rimettersi sempre in viaggio, a servizio degli altri!”

A Castiglione, la giornata di vaccinazioni per i bambini, sarà replicata il 29 gennaio 2022.