Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 17 gennaio

Cielo sereno, con deboli gelate al primo mattino. Formazione di foschie dense e banchi di nebbia in prossimità della foce del Po nelle ore più fredde della giornata. Sollevamento da metà mattinata. Temperature minime stazionarie, comprese tra 0/3 gradi della fascia costiera e -1/-2 gradi delle zone interne di pianura; valori localmente anche inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime in lieve diminuzione, comprese tra 10 e 13 gradi in pianura, fra 8 e 12 gradi in collina. Venti deboli occidentali in pianura, deboli variabili sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)