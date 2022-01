Italia del Futuro organizza un incontro per parlare di sanità

Martedì 18 alle 21 “Sanità e comunità fanno rima”, per raccontare cosa significa vivere la povertà sanitaria. Si potrà seguire il progetto su tutte le piattaforme social del gruppo e sui siti delle associazioni ospitanti. Politica, istituzioni e terzo settore sono insieme in questa serata per trovare spunti e riflessioni di un cammino capace di cogliere nel pieno l’idea di sanità universale che contraddistingue il SSN e in particolar modo il nostro territorio. Il Dott. Giuliano Venturelli e il consigliere regionale Antonio Mumolo dialogano insieme al Presidente d’Italia del Futuro Davide Nostrini. A condurre le neo Segretarie di Idf Elisa Antobenedetti e Aurora Pugliese.

“È importante continuare ad affermare la centralità della sanità pubblica nell’ affrontare i bisogni attraverso nuovi servizi, spiega Davide Nostrini. Un’attenzione particolare sarà infatti posta sulla recente legge regionale (proposta dal Consigliere Mumolo) riguardante l’accesso ai medici di medicina generale per le persone senza fissa dimora e alla futura applicazione che avverrà sul territorio.