Scandiano, auto a fuoco dopo impatto contro un albero: feriti due giovani

Ieri sera intorno alle 21:30 i sanitari del 118, con ambulanze ed automedica, sono intervenuti assieme ai Vigili del fuoco a Cacciola di Scandiano per un sinistro stradale verificatosi in via per Marmirolo. Una Fiat punto condotta da un 26enne albanese con a bordo un connazionale 20enne, per cause al vaglio dei carabinieri di Scandiano sul posto per i rilievi, è uscita di strada impattando contro un albero. A seguito del violento urto l’auto si è incendiata. I due ragazzi sono stati trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia: il conducente con codice si massima gravità, il 20enne con codice di media gravità. Nessun danno a terzi.