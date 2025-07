La Direzione dell’Azienda USL IRCCS informa che alcuni cittadini hanno segnalato di avere ricevuto sms che invitano a contattare con un urgenza un numero telefonico appartenente a quest’azienda sanitaria (prima cifra è 8).

Si tratta di sms falsi, in quanto l’Azienda non invia sms chiedendo di essere richiamata, al massimo contatta gli utenti in caso di necessità ed invia sms di presa in carico e conferma appuntamento. Si tratta certamente di tentativi di truffa ed è importante non richiamare il numero riportato e non cliccare su eventuali link.