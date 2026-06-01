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I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intensificato notevolmente i controlli e le pattuglie nelle aree più critiche del centro cittadino, con una particolare attenzione alla zona del Teatro Valli e alle vie circostanti, spesso scenario di episodi di microcriminalità. Durante uno di questi servizi di sorveglianza rafforzata, gli agenti hanno colto in flagrante un giovane di 18 anni, cittadino egiziano residente a Reggio Emilia, mentre era presumibilmente coinvolto in attività illecite di compravendita di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, già denunciato lo scorso aprile per il medesimo reato nella stessa area, è stato nuovamente sorpreso nel compiere atti di spaccio.

A seguito dell’intervento, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli approfondimenti investigativi sono attualmente in corso per consentire ulteriori valutazioni e decisioni in merito all’azione penale. L’episodio si è verificato alle 19:20 nei pressi del Liceo Artistico Statale “Gaetano Chierici”, lungo via Leopoldo Nobili, dove una pattuglia ha osservato uno scambio sospetto tra il diciottenne e un connazionale di 29 anni anch’esso residente in città.

Alla vista dei carabinieri, l’acquirente ha tentato di disfarsi rapidamente di una dose di hashish da 0,8 grammi appena acquistata per 5 euro, mentre il pusher ha lanciato un involucro contenente 7,30 grammi della stessa sostanza. La perquisizione successiva condotta sul giovane presso gli uffici del Comando ha portato al rinvenimento di ulteriori frammenti di hashish nascosti dentro un pacchetto di sigarette e negli slip, per un quantitativo totale pari a 12,63 grammi. Inoltre, gli agenti hanno trovato 235 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illegale, vista l’assenza di occupazione lavorativa del soggetto.

Dalla consultazione della banca dati, sono emersi numerosi precedenti a carico del ragazzo, che era già sottoposto a misure cautelari con obbligo di dimora e divieto di uscire dalla propria abitazione, disposte nel maggio scorso. Alla luce delle prove raccolte, il diciottenne è stato dichiarato in stato di arresto. Il ventinovenne coinvolto nell’acquisto della sostanza stupefacente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore.