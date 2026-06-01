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Un risultato che resterà negli annali del lancio del ruzzolone. Ai Campionati Regionali Emilia-Romagna, disputati sulle piste di Coscogno con 340 partecipanti impegnati nelle tre categorie, la categoria C ha parlato un’unica lingua: quella reggiana.

A salire su tutti e tre i gradini del podio sono stati infatti gli atleti della società Cavola Scandiano, capaci di una tripletta che non capita spesso di vedere e che premia un lavoro di squadra costruito nel tempo.

Questo l’ordine d’arrivo della categoria C:

1° posto — Costantino Montelli e Riccardo Casinieri

2° posto — Teddy Ceresoli e Giorgio Tosi

3° posto — Giuseppe Tosi e Stefano Casali

Tutti tesserati per la Cavola Scandiano, a conferma della solidità di un movimento radicato nel territorio e capace di portare in alto i colori reggiani anche fuori provincia. Un risultato che racconta una disciplina antica, fatta di tecnica, precisione e affiatamento, e che oggi trova in questi atleti i suoi migliori interpreti.