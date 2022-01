Trofeo scuole tennis 2021, Sassuolo al primo posto in regione

E’ uscito il ranking relativo al lavoro svolto nel 2021 dalle Scuole Tennis italiane ed in particolare sui giovani allievi.

I risultati raggiunti dai portacolori dello Sporting Club Sassuolo hanno permesso di ottenere il primo posto nella classifica nazionale “Grand Prix – Trofeo scuole tennis 2021” come miglior scuola tennis dell’Emilia Romagna.

Primo posto conquistato anche nella classifica delle Top School italiane: un risultato che premia gli sforzi dei maestri, impegnati quotidianamente per permettere ai propri allievi di raggiungere grandi risultati.

Da anni la Federazione Italiana Tennis organizza il Grand Prix, un programma volto a valutare le scuole in base: ai risultati sportivi raggiunti dagli allievi convocati nelle rappresentative regionali e nazionali, alle performance ottenute nei Campionati individuali e a squadre, ai parametri relativi allo staff tecnico e all’impiantistica delle scuole.

Il programma mira a gratificare gli sforzi fatti da ognuna di esse e garantire loro la qualità nella proposta didattica e la qualificazione del proprio Maestri. Lo Sporting si conferma nel 2021 come prima Top School in Emilia-Romagna, gradino più alto nella tipologia delle scuole tennis, e 8° sul territorio nazionale, il che rende molto fieri il circolo sassolese. Rispetto alla classifica generale, invece, sono al 15° posto su 3500 Scuole Tennis presenti in Italia.

“In questi abbiamo investito e lavorato molto sul settore giovanile e stiamo sviluppando un ottimo progetto che parte dalla scuola SAT per accompagnare i giovani in tutto il percorso di crescita fino al nuovo progetto “PRO”. Il nostro staff è composto da 14 persone, possiamo contare su una nutrizionista e una mental coach, oltre che a strutture in grado di accogliere tornei e manifestazioni durante tutta la stagione. Inoltre attraverso il progetto “Racchette di Classe” siamo presenti nelle scuole elementari del comprensorio per portare e insegnare il tennis a tutti i bambini del nostro territorio”.