Minore dimentica la valigia all’ingresso della stazione Mediopadana, recuperata dagli agenti di una Squadra Volante

Ieri pomeriggio una pattuglia della Squadra Volanti impegnata nell’ordinario controllo del territorio, davanti all’ingresso principale della stazione AV “Mediopadana” ha notato una valigia sospetta. Avvicinandosi con cautela al bagaglio ha rinvenuto al suo interno alcuni oggetti riconducibili ad un minore di età.

Gli Agenti effettuavano un controllo dell’unico nominativo presente in un’agenda contenuta all’interno del bagaglio ritrovato e riuscivano a risalire al titolare della valigia che veniva prontamente contattato. Si presentava quindi una signora che dichiarava essere la mamma di una minore diretta a Parma che, in partenza da Reggio Emilia assieme alla zia, si era accorta della mancanza del suo bagaglio solo dopo che il treno era partito. La valigia conteneva dei libri di testo e dei quaderni scolastici di primaria importanza per la figlia. Dopo avere ricevuto quanto smarrito, la signora ha ringraziato gli agenti per l’impegno e la professionalità riposti.