23 gennaio all’hub di Casalecchio di Reno e al Sant’Orsola open day vaccinazione anticovid per la fascia di età compresa tra i 5 e i 19 anni

Continua a correre la campagna vaccinale anticovid, in particolare per incrementare la copertura vaccinale della fascia di popolazione più giovane che, ad oggi, per quanto riguarda i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni con una sola dose ha raggiunto il 25%, mentre per la fascia dei 12-19enni con ciclo completo ha appena superato il 78%.

Hub di Casalecchio di Reno

Domenica 23 gennaio l’Azienda USL di Bologna replica l’iniziativa della scorsa settimana organizzando un nuovo open day a Casalecchio di Reno. Presso l’hub vaccinale di Casalecchio di Reno, in via Guido Rossa 1, dalle ore 9 alle ore 18 saranno disponibili 350 dosi vaccinali per i giovani e giovanissimi di età compresa tra i 5 e i 19 anni.

L’iniziativa è dedicata a tutti i 5-19enni che devono ancora eseguire la prima dose o la seconda dopo almeno 21 giorni, nonché ai 12-19enni che, avendo maturato almeno 120gg dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, devono eseguire la dose booster.

Onde evitare code all’ingresso dell’hub e/o assembramenti, l’Azienda USL di Bologna ha predisposto una maschera per la pre-registrazione di tutti i bambini e ragazzi che aderiranno all’iniziativa.

La pre-registrazione dovrà avvenire attraverso questo link https://vaccini-sanitari.ausl.bologna.it/ attivo dalle ore 18 di oggi, giovedì 20 gennaio. Sarà necessario compilare tutti i campi anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e contatti) al fine di una corretta registrazione la cui conferma sarà richiesta a tutti per poter accedere alla vaccinazione a libero accesso.

Inoltre si ricorda che, nella stessa giornata, saranno disponibili per la fascia di età tra i 5 e i 20 anni 200 prime dosi ad accesso diretto presso Piazza Maggiore, dove quotidianamente dalle 15 alle 19 stanzia la Clinica mobile messa a disposizione dell’Azienda USL di Bologna dal Gruppo Coesia.

Policlinico di Sant’Orsola

Al padiglione 16 del Policlinico di Sant’Orsola dalle ore 10 alle 18 (accesso dalla rampa del Pronto Soccorso pediatrico via Massarenti, 11) saranno disponibili 300 dosi di vaccino anticovid ad accesso diretto. Nella fascia mattutina, fino alle ore 13, oltre al rapporto con i medici vaccinatori le famiglie ancora indecise avranno una possibilità in più di confronto diretto con i pediatri del Policlinico che saranno a disposizione per rispondere alle loro domande.

Si ricorda infine che per la vaccinazione dei minori è necessario avere con sé la tessera sanitaria e che sia presente un genitore che abbia il consenso dell’altro genitore o un maggiorenne delegato dai genitori con la modulistica occorrente, disponibile al link: https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/moduli-per-la-vaccinazione-anti-covid-19

Presso l’hub vaccinale di Casalecchio e al padiglione 16 del Policlinico di Sant’Orsola, domenica 23 gennaio, genitori e famiglie avranno l’occasione di consultarsi rispettivamente con i pediatri della Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Bologna e i professionisti dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna per fugare eventuali dubbi o timori sulla vaccinazione anticovid.