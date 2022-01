Modena, cordoglio per la scomparsa di Maria Grazia Badiali

“La città di Modena, con la scomparsa di Maria Grazia, perde una grande donna che fino all’ultimo ha sempre messo grande impegno, attenzione e generosità verso i più deboli e bisognosi attraverso l’associazione Regina Elena onlus di cui in città era l’anima”.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli esprime così il cordoglio per la scomparsa di Maria Grazia Badiali, avvenuta oggi, venerdì 21 gennaio, all’età di 79 anni, in seguito a una lunga malattia, esprimendo vicinanza al marito e alla famiglia, ai componenti dell’onlus e a tutte le persone a lei vicine.

“Ogni anno – ricorda il sindaco – in occasione delle festività natalizie e pasquali, Maria Grazia era in prima linea con l’onlus di cui faceva parte per far arrivare, con un piccolo dono, panettoni o uova pasquali, un po’ di calore a ogni anziano e bambino accolto nelle strutture comunali di Modena e di altri Comuni della provincia, un appuntamento che era divenuto ormai una tradizione. A lei va la gratitudine di tutta la comunità modenese”.

Nel febbraio 2016 il sindaco aveva consegnato a Maria Grazia Badiali la statuetta della “Bonissima” come riconoscimento per il suo impegno instancabile nelle attività di beneficenza e di promozione dell’educazione, della cultura e della pace. Maria Grazia Badiali era delegata internazionale per gli aiuti umanitari dell’associazione “Regina Elena Onlus”, attiva a Modena dal 1994 e operativa in 56 Paesi occupandosi di beneficenza e promuovendo l’educazione, la cultura, la pace e la tutela dell’ambiente e del patrimonio. Tra gli interventi all’estero in particolare è attiva in Libano, dove è presente dal 1994.