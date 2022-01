A Modena chiusa una sala giochi per il mancato rispetto della normativa anti-contagio

A Modena chiusa una sala giochi per il mancato rispetto della normativa...

I Carabinieri di Modena ha effettuato, attraverso le articolazioni territoriali dislocate nei 47 comuni della provincia, numerosi controlli volti a garantire il rispetto delle recenti norme di contenimento della pandemia. In una sola giornata, sono state identificate e controllate 210 persone, procedendo verifiche anche nei confronti di 40 attività economiche.

Nell’ambito dei servizi espressi nel Capoluogo, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno controllato una sala giochi elevando sanzione amministrativa nei confronti del titolare per il mancato rispetto di più misure di contenimenti della pandemia riportate nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche. La sanzione ha comportato la chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni.