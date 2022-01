Incidente in via Ancora, perde la vita un ragazzo

Un ragazzino di 16 anni ha perso la vita stamane intorno alle 8:00 in un incidente avvenuto a Sassuolo su via Ancora. Il sinistro ha visto coinvolti un due ruote, in sella al quale si trovava il ragazzo, ed un camion. A causa del grave incidente, via Ancora è stata chiusa temporaneamente nel tratto compreso tra via Vittime 11 settembre e via Radici in Monte per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, ai carabinieri e alla Polizia locale, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.